Міська влада просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових обмежень руху в Миколаєві, адже всі заходи спрямовані на покращення якості пересування містом.

Цього тижня можливе обмеження руху в Миколаєві на кількох відрізках автошляхів, через оновлення міської інфраструктури, повідомляє Politeka.

Про проведення ремонтів проінформували у пресслужбі міської ради, зазначивши, що роботи виконують працівники КП «ЕЛУ Автодоріг».

Зараз комунальники працюють на вулицях Морехідна, Шосейна, Малко-Тирнівська, де здійснюють фрезерування — зрізають старе дорожнє покриття. Паралельно триває очищення колектора на проспекті Центральному (район Дормашини), а також прибирання території на Великій Морській.

У зв’язку з ремонтами, водіїв просять бути уважними, планувати маршрути заздалегідь та враховувати можливі тимчасові незручності. Комунальні служби закликають учасників дорожнього руху дотримуватись розмітки та знаків, встановлених на ділянках робіт.

Минулого тижня встигли виконати значний перелік завдань: провели фрезерування на Лазурній, Прибузькій, Рюміна, Знам’янській, Шосейній та Малко-Тирнівській. Також провели асфальтування на ряді з цих вулиць, а на Малко-Тирнівській, Бузника, Маріупольській, Малій Морській і Центральному проспекті змонтували нові бордюри й дощову систему.

Міська влада просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових обмежень руху в Миколаєві, адже всі заходи спрямовані на покращення якості пересування містом.

До слова, у місті також запроваджено нову систему оплати прохзду. Вона дозволяє не тільки швидко і без готівки розрахуватися за квиток, а й отримати вигідні умови. Тепер за тарифом у 8 гривень можна користуватися електротранспортом і навіть пересідати між різними його видами протягом півтори години без додаткових витрат.

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