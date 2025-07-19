Городские власти просят жителей отнестись с пониманием временных ограничений движения в Николаеве, ведь все мероприятия направлены на улучшение качества передвижения по городу.

На этой неделе возможно ограничение движения в Николаеве на нескольких отрезках дорог, из-за обновления городской инфраструктуры, сообщает Politeka.

О проведении ремонтов проинформировали в пресс-службе городского совета, отметив, что работы выполняют работники КП «ЭЛУ Автодорог».

Сейчас коммунальщики работают на улицах Мореходная, Шоссейная, Малко-Тырновская, где производят фрезерование — срезают старое дорожное покрытие. Параллельно продолжается очистка коллектора на Центральном проспекте (район Дормашины), а также уборка территории на Большой Морской.

В связи с ремонтами водителей просят быть внимательными, планировать маршруты заранее и учитывать возможные временные неудобства. Коммунальные службы призывают участников дорожного движения соблюдать разметку и знаки, установленные на участках работ.

На прошлой неделе успели выполнить значительный список задач: провели фрезерование на Лазурной, Прибужской, Рюмина, Знаменской, Шоссейной и Малко-Тырновской. Также провели асфальтирование на ряде этих улиц, а на Малко-Тырновской, Бузника, Мариупольской, Малой Морской и Центральном проспекте смонтировали новые бордюры и дождевую систему.

Городские власти просят жителей отнестись с пониманием временных ограничений движения в Николаеве, ведь все мероприятия направлены на улучшение качества передвижения по городу.

К слову, в городе также введена новая система оплаты проезда. Она позволяет не только быстро и без наличных рассчитаться за билет, но и получить выгодные условия. Теперь по тарифу в 8 гривен можно пользоваться электротранспортом и даже пересаживаться между разными его видами в течение полутора часов без дополнительных затрат.

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