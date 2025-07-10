Безкоштовні продукти для ВПО у Київській області можуть отримати не всі українці, а лише ті, хто відповідає критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.
Детальніше про допомогу розповіли у Сватівському хабі на каналі в Телеграм.
Так, у Броварській громаді внутрішньо переміщені особи з Луганщиниі мають можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО у Київській області за липень. Допомога надається у межах гуманітарної підтримки, яку організовує благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Баффета. Це черговий етап роздачі необхідних продуктів для переселенців, які були змушені залишити свої домівки через війну.
Видача безкоштовних продуктів для ВПО у Київській області організована спеціально для мешканців Луганщини, які тимчасово оселилися на території Броварів.
Продуктові набори розраховані на базові потреби домогосподарства та містять найнеобхідніші продукти для щоденного вжитку. Надання допомоги здійснюється в приміщенні Координаційного центру допомоги, що діє при Сватівській міській військовій адміністрації.
Центр працює з вівторка по суботу, з 10:00 до 15:00. Адреса видачі – вулиця Героїв України, будинок 30. У разі виникнення додаткових запитань можна звернутися за телефоном 093 803 52 73 у робочий час.
Щоб отримати гуманітарний продуктовий набір, при собі обов’язково потрібно мати оригінали таких документів:
- паспорт громадянина України
- ідентифікаційний код (РНОКПП)
- довідка про статус внутрішньо переміщеної особи
Ця програма покликана підтримати переселенців з Луганської області, які й надалі стикаються з труднощами через втрату домівок та зміну місця проживання. Організатори закликають не зволікати з візитом, аби вчасно отримати допомогу, та нагадують про важливість мати при собі повний пакет документів.
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