Видача безкоштовних продуктів для ВПО у Київській області організована спеціально для тих, хто цього потребує.

Безкоштовні продукти для ВПО у Київській області можуть отримати не всі українці, а лише ті, хто відповідає критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Детальніше про допомогу розповіли у Сватівському хабі на каналі в Телеграм.

Так, у Броварській громаді внутрішньо переміщені особи з Луганщиниі мають можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО у Київській області за липень. Допомога надається у межах гуманітарної підтримки, яку організовує благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Баффета. Це черговий етап роздачі необхідних продуктів для переселенців, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО у Київській області організована спеціально для мешканців Луганщини, які тимчасово оселилися на території Броварів.

Продуктові набори розраховані на базові потреби домогосподарства та містять найнеобхідніші продукти для щоденного вжитку. Надання допомоги здійснюється в приміщенні Координаційного центру допомоги, що діє при Сватівській міській військовій адміністрації.

Центр працює з вівторка по суботу, з 10:00 до 15:00. Адреса видачі – вулиця Героїв України, будинок 30. У разі виникнення додаткових запитань можна звернутися за телефоном 093 803 52 73 у робочий час.

Щоб отримати гуманітарний продуктовий набір, при собі обов’язково потрібно мати оригінали таких документів:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код (РНОКПП)

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи

Ця програма покликана підтримати переселенців з Луганської області, які й надалі стикаються з труднощами через втрату домівок та зміну місця проживання. Організатори закликають не зволікати з візитом, аби вчасно отримати допомогу, та нагадують про важливість мати при собі повний пакет документів.

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