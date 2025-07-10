Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Киевской области организована специально для тех, кто в этом нуждается.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Киевской области могут получить не все украинцы, а только те, кто отвечает критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Детальнее о помощи рассказали в Сватовском хабе на канале в Телеграмм.

Так, в Броварской общине внутренне перемещенные лица из Луганщины имеют возможность получить бесплатные продукты для ВПЛ в Киевской области за июль. Помощь оказывается в рамках гуманитарной поддержки, организованной благотворительной организацией Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Баффета. Это очередной этап раздачи необходимых продуктов для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Киевской области организована специально для жителей Луганщины, временно поселившихся на территории Броваров.

Продуктовые наборы рассчитаны на базовые потребности домохозяйства и содержат самые необходимые продукты для ежедневного потребления. Оказание помощи осуществляется в помещении Координационного центра помощи, действующего при Сватовской городской военной администрации.

Центр работает со вторника по субботу, с 10:00 до 15:00. Адрес выдачи – улица Героев Украины, дом 30. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться по телефону 093 803 52 73 в рабочее время.

Чтобы получить гуманитарный продуктовый набор, при себе обязательно нужно иметь оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код (РНОКПП)

справка о статусе внутренне перемещенного лица

Эта программа призвана поддержать переселенцев из Луганской области, которые и дальше сталкиваются с трудностями из-за потери дома и смены места жительства. Организаторы призывают не медлить с визитом, чтобы вовремя получить помощь и напоминают о важности иметь при себе полный пакет документов.

Последние новости:

Напомним Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Киеве: где готовы платить от 40 000 гривен даже без опыта.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: пожилые люди могут получить поддержку, однако не все.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: украинцев предупредили о новых ценах.