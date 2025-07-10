Бесплатные продукты для ВПЛ в Киевской области могут получить не все украинцы, а только те, кто отвечает критериям отбора, сообщает Politeka.net.
Детальнее о помощи рассказали в Сватовском хабе на канале в Телеграмм.
Так, в Броварской общине внутренне перемещенные лица из Луганщины имеют возможность получить бесплатные продукты для ВПЛ в Киевской области за июль. Помощь оказывается в рамках гуманитарной поддержки, организованной благотворительной организацией Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Баффета. Это очередной этап раздачи необходимых продуктов для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.
Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Киевской области организована специально для жителей Луганщины, временно поселившихся на территории Броваров.
Продуктовые наборы рассчитаны на базовые потребности домохозяйства и содержат самые необходимые продукты для ежедневного потребления. Оказание помощи осуществляется в помещении Координационного центра помощи, действующего при Сватовской городской военной администрации.
Центр работает со вторника по субботу, с 10:00 до 15:00. Адрес выдачи – улица Героев Украины, дом 30. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться по телефону 093 803 52 73 в рабочее время.
Чтобы получить гуманитарный продуктовый набор, при себе обязательно нужно иметь оригиналы следующих документов:
- паспорт гражданина Украины
- идентификационный код (РНОКПП)
- справка о статусе внутренне перемещенного лица
Эта программа призвана поддержать переселенцев из Луганской области, которые и дальше сталкиваются с трудностями из-за потери дома и смены места жительства. Организаторы призывают не медлить с визитом, чтобы вовремя получить помощь и напоминают о важности иметь при себе полный пакет документов.
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