Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області надають мешканцям окремих населених пунктів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області видає благодійний фонд «Посмішка ЮА», проте видають її у деяких громадах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Триває новий етап гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів. Благодійний фонд «Посмішка ЮА» у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН розпочав роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області. Роздача триватиме до 11 липня 2025 року включно.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області надають мешканцям окремих населених пунктів, які входять до складу таких територіальних громад:

Петро-Михайлівська: Дніпровка, Петро-Михайлівка, Тернівка, Гнаровське;

Павлівська община: Павлівське, Солоне, Семененкове;

Оріхівська община: Оріхів;

Матвіївська община: Українка, Кам’яне, Купріянівка, Матвіївка;

Степногірська община: Степногірськ, Приморське;

Михайло-Лукашівська громада Запорізький район: Привільне, Максимівка, Антонівка, Андріанівка, Михайло-Лукашеве;

Комишуваська: Новотроїцький СО, Яснополянський СО, Новоіванівський СО, Щасливський СО, Новотавричеський СО, Зарічненське СО;

Степногірська: Степногірськ, Приморське.

Зверніть увагу, що роздача продуктових наборів охоплює не всю область, а лише зазначені території. Інформацію щодо точних адрес пунктів видачі та графіку роботи слід уточнювати на офіційних сторінках громад у соціальних мережах або на сайтах місцевої влади. Організатори наголошують, що час і місце проведення можуть змінюватися з огляду на логістичні умови чи інші фактори, тож важливо стежити за оновленнями.

Ознайомитися зі сторінками своєї громади у соціальних мережах ви можете за офіційним посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому надається пріоритет в отриманні виплат.

Також Politeka писала, Виплати для ВПО в Запорізькій області з 1 липня: названо випадки, коли допомогу не надаватимуть.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області: залишилось декілька днів для отримання допомоги.