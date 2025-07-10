Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области издает благотворительный фонд «Посмішка ЮА», однако выдают его в некоторых общинах, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.
Идет новый этап гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров. Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН приступил к раздаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области. Раздача будет продолжаться до 11 июля 2025 года включительно.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области предоставляют жителям отдельных населенных пунктов, входящих в состав таких территориальных громад:
- Петро-Михайловская: Днепровка, Петро-Михайловка, Терновка, Гнаровское;
- Павловская громада: Павловское, Соленое, Семененково;
- Ореховская громада: Орехов;
- Матвеевская община: Украинка, Каменное, Куприяновка, Матвеевка;
- Степногорская община: Степногорск, Приморское;
- Михайло-Лукашевское общество Запорожский район: Привольное, Максимовка, Антоновка, Андриановка, Михаило-Лукашево;
- Камышевская: Новотроицкий СО, Яснополянский СО, Новоивановский СО, Счастливский СО, Новотаврический СО, Заречненское СО;
- Степногорская: Степногорск, Приморское.
Обратите внимание, что раздача продуктовых наборов включает не всю область, а только указанные территории. Информацию о точных адресах пунктов выдачи и графике работы следует уточнять на официальных страницах общин в социальных сетях или на сайтах местных властей. Организаторы отмечают, что время и место проведения могут изменяться с учетом логистических условий или других факторов, поэтому важно следить за обновлениями.
Ознакомиться со страницами своего сообщества в социальных сетях вы можете по официальной ссылке.
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