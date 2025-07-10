Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области предоставляют жителям отдельных населенных пунктов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области издает благотворительный фонд «Посмішка ЮА», однако выдают его в некоторых общинах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Идет новый этап гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров. Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН приступил к раздаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области. Раздача будет продолжаться до 11 июля 2025 года включительно.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области предоставляют жителям отдельных населенных пунктов, входящих в состав таких территориальных громад:

Петро-Михайловская: Днепровка, Петро-Михайловка, Терновка, Гнаровское;

Павловская громада: Павловское, Соленое, Семененково;

Ореховская громада: Орехов;

Матвеевская община: Украинка, Каменное, Куприяновка, Матвеевка;

Степногорская община: Степногорск, Приморское;

Михайло-Лукашевское общество Запорожский район: Привольное, Максимовка, Антоновка, Андриановка, Михаило-Лукашево;

Камышевская: Новотроицкий СО, Яснополянский СО, Новоивановский СО, Счастливский СО, Новотаврический СО, Заречненское СО;

Степногорская: Степногорск, Приморское.

Обратите внимание, что раздача продуктовых наборов включает не всю область, а только указанные территории. Информацию о точных адресах пунктов выдачи и графике работы следует уточнять на официальных страницах общин в социальных сетях или на сайтах местных властей. Организаторы отмечают, что время и место проведения могут изменяться с учетом логистических условий или других факторов, поэтому важно следить за обновлениями.

Ознакомиться со страницами своего сообщества в социальных сетях вы можете по официальной ссылке.

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