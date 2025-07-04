Субсидії для пенсіонерів ВПО у Полтавській області призначають, проте через помилки можуть виникнути проблеми.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області надаються на оренду житла, проте не всі українці поважного віку можуть отримати такі пільгу, повідомляє Politeka.net.

Фахівці розповіли деталі та уточнили, що ж буде, якщо подати заяву на субсидію на оплату оренди житла з помилками.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оренду надаються лише тим українцям у кого є статус ВПО.

Що може статися, в раз виявленої помилки в заяві чи документах

Заяву можуть не прийняти до розгляду.

Це трапляється, якщо в договорі оренди відсутні підписи обох сторін, не вказано необхідні дані (інформація про наймача, наймодавця, умови та зобов’язання), чи договір втратив чинність на момент подачі документів.

Також відмову можуть отримати ті, хто не заповнив усі обов’язкові поля у формах (додаток 2 чи 5), не поставив підпис або подав документи з електронним підписом, що вже недійсний.

У таких випадках документи фіксують, але повертають без розгляду із зазначенням причин.

Заяву прийняли, але виявили помилки.

У цьому разі Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомить про недоліки. Якщо мова йде про нарахування компенсації для орендодавця, його також поінформують.

Після цього є 30 календарних днів, щоб усунути помилки — внести виправлення в договір або подати нову заяву. Документи можна передати через ЦНАП або безпосередньо до відділення ПФУ.

Якщо помилки не виправити упродовж 30 днів, субсидії для пенсіонерів ВПО у Полтавській області не призначать.

Коли уточнені документи не подано у встановлений строк і немає повідомлення про їх оновлення, ПФУ відмовляє у наданні субсидії. У такому разі потрібно буде знову проходити всю процедуру з початку.

Коли не вистачає інформації з державних реєстрів

Якщо протягом трьох робочих днів із моменту реєстрації заяви ПФУ не отримає необхідних даних із держреєстрів, заявника про це проінформують.

У такому випадку є ще п’ять робочих днів, щоби надати додаткові документи, які підтверджують відсутні дані. Це дозволяє уникнути відмови, яка могла б статися виключно через технічну нестачу інформації.

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