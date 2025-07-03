Після отримання довідки, переселнцям допоможуть у вирішенні житлових питань та отриманні безкоштовного житла для ВПО на Полтавщині.

Після евакуації з небезпечних територій внутрішні переселенці можуть отримати безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині, повідомляє Politeka.net.

Міністерство розвитку громад та територій дало поради переселенцям, як та де шукати прихисток.

Після евакуації з небезпечних регіонів українці мають обов’язково оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), який дає право на державну допомогу та доступ до ряду соціальних послуг. Для цього потрібно отримати відповідну довідку. Оформити її можна одним із наступних способів:

звернувшись до управління соціального захисту населення за місцем тимчасового перебування;

звернувшись до уповноваженого представника громади, в якій ви зараз перебуваєте;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через електронні сервіси — портал або мобільний застосунок «Дія».

Після отримання довідки, переселнцям допоможуть у вирішенні житлових питань. Зокрема, працюють сервіси «Прихисток» та «Допомагай», які допомагають знайти тимчасове безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині та в інших регіонах України.

Програма «Прихисток» зазнала позитивних змін — наразі можливість надати тимчасове помешкання отримали всі охочі громадяни, незалежно від віку. Це значно розширює мережу підтримки для людей, які втратили дім через війну.

Водночас розширено й список тих, хто має право отримати компенсацію за надане житло переселенцям. Якщо раніше це стосувалося лише державних та комунальних установ, то тепер до програми залучено:

юридичних осіб;

фізичних осіб-підприємців (ФОПів);

релігійні організації;

інші неприбуткові установи та організації.

Окрема увага приділяється найвразливішим категоріям населення. Саме вони мають першочергове право на отримання безкоштовного житла для ВПО на Полтавщині та інших регіонах України. До них належать:

багатодітні родини;

сім’ї з дітьми;

вагітні жінки;

особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність;

особи пенсійного віку;

громадяни, житло яких було знищено або стало непридатним для життя внаслідок бойових дій.

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