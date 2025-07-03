После эвакуации с опасных территорий внутренние переселенцы могут получить бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине, сообщает Politeka.net.
Министерство развития общин и территорий дало советы переселенцам, как и где искать убежища.
После эвакуации из опасных регионов украинцы обязательно должны оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), который дает право на государственную помощь и доступ к ряду социальных услуг. Для этого необходимо получить соответствующую справку. Оформить ее можно одним из следующих способов:
- обратившись в управление социальной защиты населения по месту временного пребывания;
- обратившись к уполномоченному представителю общества, в котором вы сейчас находитесь;
- в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
- через электронные сервисы – портал или мобильное приложение «Действие».
После получения справки переселенцам помогут в решении жилищных вопросов. В частности, работают сервисы «Прихисток» и «Допомагай» , которые помогают найти временное бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине и других регионах Украины.
Программа «Прихисток» претерпела положительные изменения — теперь возможность предоставить временный дом получили все желающие граждане, независимо от возраста. Это значительно расширяет сеть поддержки для людей, потерявших дом из-за войны.
В то же время расширен и список имеющих право получить компенсацию за предоставленный дом переселенцам. Если раньше это касалось только государственных и коммунальных учреждений, то теперь в программу вовлечены:
- юридические лица;
- физических лиц-предпринимателей (ФЛП);
- религиозные организации;
- другие некоммерческие учреждения и организации.
Отдельное внимание уделяется самым уязвимым категориям населения. Именно они имеют первостепенное право на получение бесплатного жилья для ВПЛ на Полтавщине и других регионах Украины. К ним относятся:
- многодетные семьи;
- семьи с детьми;
- беременные женщины;
- лица с инвалидностью или утратившие трудоспособность;
- лица пенсионного возраста;
- граждане, жилье которых было уничтожено или стало непригодным для жизни в результате боевых действий.
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