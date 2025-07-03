После получения справки переселенцам помогут в решении жилищных вопросов и получении бесплатного жилья для ВПЛ на Полтавщине.

После эвакуации с опасных территорий внутренние переселенцы могут получить бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине, сообщает Politeka.net.

Министерство развития общин и территорий дало советы переселенцам, как и где искать убежища.

После эвакуации из опасных регионов украинцы обязательно должны оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), который дает право на государственную помощь и доступ к ряду социальных услуг. Для этого необходимо получить соответствующую справку. Оформить ее можно одним из следующих способов:

обратившись в управление социальной защиты населения по месту временного пребывания;

обратившись к уполномоченному представителю общества, в котором вы сейчас находитесь;

в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

через электронные сервисы – портал или мобильное приложение «Действие».

После получения справки переселенцам помогут в решении жилищных вопросов. В частности, работают сервисы «Прихисток» и «Допомагай» , которые помогают найти временное бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине и других регионах Украины.

Программа «Прихисток» претерпела положительные изменения — теперь возможность предоставить временный дом получили все желающие граждане, независимо от возраста. Это значительно расширяет сеть поддержки для людей, потерявших дом из-за войны.

В то же время расширен и список имеющих право получить компенсацию за предоставленный дом переселенцам. Если раньше это касалось только государственных и коммунальных учреждений, то теперь в программу вовлечены:

юридические лица;

физических лиц-предпринимателей (ФЛП);

религиозные организации;

другие некоммерческие учреждения и организации.

Отдельное внимание уделяется самым уязвимым категориям населения. Именно они имеют первостепенное право на получение бесплатного жилья для ВПЛ на Полтавщине и других регионах Украины. К ним относятся:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

беременные женщины;

лица с инвалидностью или утратившие трудоспособность;

лица пенсионного возраста;

граждане, жилье которых было уничтожено или стало непригодным для жизни в результате боевых действий.

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