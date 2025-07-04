Субсидии для пенсионеров в Полтавской области предоставляются на аренду жилья, однако не все украинцы почтенного возраста могут получить такие льготы, сообщает Politeka.net.
Специалисты рассказали детали и уточнили, что будет, если подать заявление на субсидию на оплату аренды жилья с ошибками.
Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду предоставляются только тем украинцам, у кого есть статус ВПЛ.
Что может произойти, в случае обнаруженной ошибки в заявлении или документах
Заявление может не принять к рассмотрению.
Это случается, если в договоре аренды отсутствуют подписи обеих сторон, не указаны необходимые данные (информация о нанимателе, наймодателе, условиях и обязательствах) или договор утратил силу на момент подачи документов.
Также отказ могут получить те, кто не заполнил все обязательные поля в формах (приложение 2 или 5), не поставил подпись или подал документы с уже недействительной электронной подписью.
В этих случаях документы фиксируют, но возвращают без рассмотрения с указанием причин.
Заявление приняли, но обнаружили ошибки.
В этом случае Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уведомит о недостатках. Если речь идет о начислении компенсации арендодателю, его также проинформируют.
После этого есть 30 календарных дней, чтобы устранить ошибки — внести поправку в договор или подать новое заявление. Документы можно передать через ЦНАП или непосредственно в отделение ПФУ.
Если ошибки не исправить в течение 30 дней, субсидии для пенсионеров ВПЛ в Полтавской области не назначат.
Когда уточненные документы не представлены в установленный срок и нет уведомления об их обновлении, ПФУ отказывает в предоставлении субсидии. В таком случае нужно будет снова проходить всю процедуру с самого начала.
Когда не хватает информации из государственных реестров
Если в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления ПФУ не получит необходимые данные из госреестров, заявителя об этом проинформируют.
В таком случае есть еще пять рабочих дней, чтобы предоставить дополнительные документы, подтверждающие отсутствующие данные. Это позволяет избежать отказа, который мог бы произойти исключительно из-за технической нехватки информации.
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