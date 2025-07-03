Гуманітарна допомога у Сумах для пенсіонерів та інших вразливих категорій може бути отримана у вигляді медичної підтримки, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті МОЗ.
Гуманітарну допомогу у Сумах для пенсіонерів та інших вразливих категорій можна отримати, якщо вони потребують ендопротезів. Так, Міністерство охорони здоров’я України офіційно затвердило перелік медичних закладів, які надають послуги з безкоштовного ендопротезування суглобів. Саме ці установи отримують ендопротези, закуплені за кошти державного бюджету.
Як отримати безоплатне ендопротезування:
- Зверніться до сімейного лікаря. Він оцінить стан вашого суглоба та вирішить, чи потрібна вам операція.
- Отримайте направлення до лікаря-ортопеда. Ортопед проведе обстеження та визначить, чи є показання до ендопротезування.
- Реєстрація в електронній черзі. Лікар вносить дані про вас в електронну систему, яка формує чергу на операцію. Враховується терміновість та медичні показання.
- Очікування операції. Коли підійде ваша черга, лікар повідомить вас про це та надасть інформацію про подальші дії.
- Проведення операції. Після операції лікар оновлює статус пацієнта в системі.
Після хірургічного втручання може знадобитися реабілітація. Залежно від складності операції та стану пацієнта, може знадобитися використання милиць або тростини в період відновлення.
Адеси, де надається ця гуманітарна допомога у Сумах для пенсіонерів та інших вразливих категорій:
- КНП Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня», вулиця Троїцька, 48.
- КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради, вулиця Сумської Артбригади, 13.
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