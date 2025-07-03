Гуманітарну допомогу у Сумах для пенсіонерів та інших вразливих категорій можна отримати, якщо вони потребують.

Гуманітарна допомога у Сумах для пенсіонерів та інших вразливих категорій може бути отримана у вигляді медичної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Гуманітарну допомогу у Сумах для пенсіонерів та інших вразливих категорій можна отримати, якщо вони потребують ендопротезів. Так, Міністерство охорони здоров’я України офіційно затвердило перелік медичних закладів, які надають послуги з безкоштовного ендопротезування суглобів. Саме ці установи отримують ендопротези, закуплені за кошти державного бюджету.

Як отримати безоплатне ендопротезування:

Зверніться до сімейного лікаря. Він оцінить стан вашого суглоба та вирішить, чи потрібна вам операція.

Отримайте направлення до лікаря-ортопеда. Ортопед проведе обстеження та визначить, чи є показання до ендопротезування.

Реєстрація в електронній черзі. Лікар вносить дані про вас в електронну систему, яка формує чергу на операцію. Враховується терміновість та медичні показання.

Очікування операції. Коли підійде ваша черга, лікар повідомить вас про це та надасть інформацію про подальші дії.

Проведення операції. Після операції лікар оновлює статус пацієнта в системі.

Після хірургічного втручання може знадобитися реабілітація. Залежно від складності операції та стану пацієнта, може знадобитися використання милиць або тростини в період відновлення.

Адеси, де надається ця гуманітарна допомога у Сумах для пенсіонерів та інших вразливих категорій:

КНП Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня», вулиця Троїцька, 48.

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради, вулиця Сумської Артбригади, 13.

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