У «Київавтодорі» вибачаються за тимчасові незручності, спричинені обмеженнями руху в Києві.

Із 3 липня 2025 року та орієнтовно до серпня 2026 року діятимуть обмеження руху в Києві, повідомляє Politeka.

Частково перекриють шляхопровід на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. Про це інформує КК «Київавтодор» на офіційному порталі Києва.

Причина — початок капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки». Цей об’єкт було збудовано у 1990 році, і з моменту введення в експлуатацію його жодного разу капітально не ремонтували. Нині конструкція вимагає оновлення, щоб гарантувати безпечний рух транспорту.

Роботи організують поетапно. Перший етап передбачає обмеження половиною шляхопроводу на Дніпровській набережній — у напрямку до станції метро «Осокорки». Увесь транспорт, включно з громадським, буде перенаправлений на протилежну сторону шляхопроводу. Таким чином збережеться пересування в обидва напрямки, але зменшиться пропускна здатність.

Крім того, під час ремонтних робіт діятиме тимчасова схема організації дорожнього руху. Вона погоджена з Управлінням патрульної поліції у місті. Для інформування водіїв встановлять попереджувальні дорожні знаки, що вказуватимуть напрямки об’їзду ремонтної ділянки.

У «Київавтодорі» закликають водіїв бути уважними, планувати маршрути заздалегідь та вибачаються за тимчасові незручності, спричинені обмеженнями руху в Києві.

До слова, певні заборони також діятимуть на вулиці Ірпінській, де частково перекриють тротуар. У цей період дорожники КП ШЕУ Святошинського району виконуватимуть поточний ремонт тротуарного покриття.

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