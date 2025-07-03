В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные неудобства, вызванные ограничениями движения в Киеве.

С 3 июля 2025 и ориентировочно до августа 2026 будут действовать ограничения движения в Киеве, сообщает Politeka.

Частично перекроют путепровод на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной. Об этом сообщает УК «Киевавтодор» на официальном портале Киева.

Причина – начало капитального ремонта путепровода возле станции метро «Осокорки». Этот объект был построен в 1990 году и с момента ввода в эксплуатацию его ни разу капитально не ремонтировали. В настоящее время конструкция требует обновления, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.

Работы организуют поэтапно. Первый этап предусматривает ограничение половиной путепровода на Днепровской набережной по направлению к станции метро «Осокорки». Весь транспорт, включая общественный, будет перенаправлен на противоположную сторону путепровода. Таким образом, сохранится передвижение в оба направления, но уменьшится пропускная способность.

Кроме того, при ремонтных работах будет действовать временная схема организации дорожного движения. Она согласована с Управлением патрульной полиции. Для информирования водителей установят предупредительные дорожные знаки, указывающие направления объезда ремонтного участка.

В «Киевавтодоре» призывают водителей быть внимательными, планировать маршруты заранее и приносят извинения за временные неудобства, вызванные ограничениями движения в Киеве.

К слову, определенные запреты будут действовать на улице Ирпенской, где частично перекроют тротуар. В этот период дорожники КП ШЭУ Святошинского района будут выполнять текущий ремонт тротуарного покрытия.

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