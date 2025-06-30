Такі обмеження руху в Києві є необхідною умовою для підтримання належного стану міських тротуарів/

Обмеження руху в Києві торкнеться пішоходів, адже із 30 червня до 10 серпня на вулиці Ірпінській частково перекриють тротуар, передає Politeka.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У цей період дорожники КП ШЕУ Святошинського району виконуватимуть поточний ремонт тротуарного покриття. Роботи триватимуть у межах планових заходів з оновлення міської інфраструктури. У «Київавтодорі» зазначають, що дорожнє покриття вулиці залишається відкритим — рух автотранспорту буде здійснюватися у звичному режимі, без змін.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності, пов’язані з обмеженням доступу до тротуарної частини. Пішоходів просять бути уважними, дотримуватися тимчасових обмежень і стежити за встановленими попереджувальними знаками.

Такі обмеження руху в Києві є необхідною умовою для підтримання належного стану міських тротуарів, що безпосередньо впливає на комфорт і безпеку мешканців столиці.

До слова, в Київській області також відбулося подорожчання проїзду.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобусні маршрути. Так, вартість проїзду на маршрутах №313 (Українка – Київ) та №311 (Обухів – Київ, автостанція «Видубичі») тепер становить 70 гривень за поїздку.

Зміни також торкнулися міжміських маршрутів: квиток з Долини до столиці коштує 115 гривень, а з Долини до Обухова – 45 гривень. В оголошеннях, розміщених у салонах автобусів, перевізник пояснює таке рішення зростанням собівартості перевезень: підвищенням цін на пальне, запчастини, страхування транспорту та оплату праці.

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