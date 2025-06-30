Такие ограничения движения в Киеве являются необходимым условием для поддержания надлежащего состояния городских тротуаров/

Ограничение движения в Киеве коснется пешеходов, ведь с 30 июня по 10 августа на улице Ирпенской частично перекроют тротуар, передает Politeka.

Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

В этот период дорожники КП ШЭУ Святошинского района будут выполнять текущий ремонт тротуарного покрытия. Работы будут продолжаться в рамках плановых мероприятий по обновлению городской инфраструктуры. В "Киевавтодоре" отмечают, что дорожное покрытие улицы остается открытым - движение автотранспорта будет осуществляться в обычном режиме, без изменений.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства, связанные с ограничением доступа к тротуарной части. Пешеходов просят быть внимательными, соблюдать временные ограничения и следить за установленными предупредительными знаками.

Такие ограничения движения в Киеве являются необходимым условием для поддержания надлежащего состояния городских тротуаров, что оказывает непосредственное влияние на комфорт и безопасность жителей столицы.

К слову, в Киевской области также произошло подорожание проезда.

Перевозчик ООО "Обуховтранс" повысил тарифы на пригородные автобусные маршруты. Так, стоимость проезда по маршрутам №313 (Украинка – Киев) и №311 (Обухов – Киев, автостанция «Выдубичи») теперь составляет 70 гривен за поездку.

Изменения также затронули междугородние маршруты: билет из Долины в столицу стоит 115 гривен, а из Долины в Обухов – 45 гривен. В объявлениях, размещённых в салонах автобусов, перевозчик объясняет такое решение ростом себестоимости перевозок: повышением цен на горючее, запчасти, страхование транспорта и оплату труда.

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