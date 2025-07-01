Графік відключення газу у Волинській області публікується завчасно, аби мешканці могли підготуватися до тимчасових незручностей.

Графік відключення газу у Волинській області оприлюднили у Волинському філіалі «Газмережі», передає Politeka.

У зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на розподільчих мережах, у мешканців села Добре Камінь-Каширського району тимчасово припинять газопостачання. Відключення триватиме з 08:00 7 липня до 16:00 11 липня 2025 року.

Газовики попереджають, що відновлення розподілу газу відбудеться лише після завершення усіх робіт і за умови надання доступу до газоспоживного обладнання у домогосподарствах. У зв’язку з цим мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами перед виходом із помешкань, а також дотримуватись правил безпеки.

Для швидкого підключення газу важливо:

надати доступ до огляду приладів і газопроводів;

усунути виявлені порушення;

мати акти перевірки димових і вентиляційних каналів;

забезпечити відповідність встановленого обладнання проєкту газифікації.

Крім того, в компанії закликають укласти договори на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, що є обов’язковою вимогою чинного законодавства.

Для довідок звертайтеся до контактного центру «Газмережі» у Волинській області.

Нагадаємо, графік відключення газу у Волинській області публікується завчасно, аби мешканці могли підготуватися до тимчасових незручностей.

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