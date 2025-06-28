У разі зниження температури обмеження руху транспорту у Волинській області можуть бути тимчасово зняті або переглянуті.

Обмеження руху транспорту у Волинській області вводяться у зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°C, передає Politeka.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури. Заборона стосується великовагового транспорту з загальною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Заходи спрямовані на збереження дорожнього покриття, яке в період спеки стає вразливим до деформацій та руйнувань.

Згідно з правилами, такі обмеження запроваджуються щороку в літній період та регламентовані українським законодавством – зокрема законами «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та постановою Кабінету Міністрів України №879 від 27 червня 2007 року.

Винятки передбачені для транспорту, який перевозить небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живих тварин та птицю, а також для спецтранспорту, що бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

На автошляхах державного значення вже почали встановлювати попереджувальні дорожні знаки та інформаційні щити. Для вантажівок, що потрапляють під заборону, облаштовані спеціальні майданчики для тимчасової стоянки в смугах відведення доріг або біля об’єктів дорожнього сервісу.

Дотримання правил контролюватимуть представники Укртрансбезпеки та Національної поліції. У разі зниження температури обмеження руху транспорту у Волинській області можуть бути тимчасово зняті або переглянуті.

До слова, на Волині також запроваджено новий графік руху. Він охоплює маршрут, який проходить центральними вулицями міста. Автобус курсує через вулицю Шевченка, Київську, Пилипа Орлика, Луцьку, Соборності, Прилісну, Ярослава Мудрого, Квартальну та Степана Бандери.

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