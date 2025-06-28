При снижении температуры ограничения движения транспорта в Волынской области могут быть временно сняты или пересмотрены.

Ограничения движения транспорта в Волынской области вводятся в связи с повышением температуры воздуха свыше +28°C, передает Politeka.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры. Запрет касается тяжеловесного транспорта с общей массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия, которое в период жары становится уязвимым к деформациям и разрушениям.

Согласно правилам, такие ограничения вводятся ежегодно в летний период и регламентированы украинским законодательством – в частности, законами «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и постановлением Кабинета Министров Украины №879 от 27 июня 2007 года.

Исключения предусмотрены для транспорта, перевозящего опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных и птицу, а также для спецтранспорта, участвующего в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На дорогах государственного значения уже начали устанавливать предупреждающие дорожные знаки и информационные щиты. Для попадающих под запрет грузовиков оборудованы специальные площадки для временной стоянки в полосах отвода дорог или возле объектов дорожного сервиса.

Соблюдение правил будут контролировать представители Укртрансбезопасности и Национальной полиции. При снижении температуры ограничения движения транспорта в Волынской области могут быть временно сняты или пересмотрены.

Кстати, на Волыни также введен новый график движения. Он охватывает маршрут, который проходит по центральным улицам города. Автобус курсирует через улицу Шевченко, Киевскую, Филиппа Орлика, Луцка, Соборности, Прилесную, Ярослава Мудрого, Квартальную и Степана Бандеры.

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