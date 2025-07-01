График отключения газа в Волынской области был обнародован в Волынском филиале «Газсети», передает Politeka.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на распределительных сетях у жителей села Доброе Камень-Каширского района временно прекратят газоснабжение. Отключение будет продолжаться с 08:00 7 июля до 16:00 11 июля 2025 года .
Газовики предупреждают, что возобновление распределения газа произойдет только после завершения всех работ и при предоставлении доступа к газопотребляющему оборудованию в домохозяйствах. В связи с этим жильцов просят перекрыть краны перед газовыми приборами перед выходом из жилья, а также соблюдать правила безопасности.
Для быстрого подключения газа важно:
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предоставить доступ к осмотру приборов и газопроводов;
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устранить выявленные нарушения;
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иметь акты проверки дымовых и вентиляционных каналов;
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обеспечить соответствие установленного оборудования проекту газификации.
Кроме того, в компании призывают заключить договоры на обслуживание внутридомовых систем газоснабжения , что является обязательным требованием действующего законодательства.
Для справок обращайтесь в контактный центр «Газсети» в Волынской области.
Напомним, график отключения газа в Волынской области публикуется раньше времени, чтобы жители могли подготовиться к временным неудобствам.
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