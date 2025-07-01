График отключения газа в Волынской области публикуется раньше времени, чтобы жители могли подготовиться к временным неудобствам.

График отключения газа в Волынской области был обнародован в Волынском филиале «Газсети», передает Politeka.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на распределительных сетях у жителей села Доброе Камень-Каширского района временно прекратят газоснабжение. Отключение будет продолжаться с 08:00 7 июля до 16:00 11 июля 2025 года .

Газовики предупреждают, что возобновление распределения газа произойдет только после завершения всех работ и при предоставлении доступа к газопотребляющему оборудованию в домохозяйствах. В связи с этим жильцов просят перекрыть краны перед газовыми приборами перед выходом из жилья, а также соблюдать правила безопасности.

Для быстрого подключения газа важно:

предоставить доступ к осмотру приборов и газопроводов;

устранить выявленные нарушения;

иметь акты проверки дымовых и вентиляционных каналов;

обеспечить соответствие установленного оборудования проекту газификации.

Кроме того, в компании призывают заключить договоры на обслуживание внутридомовых систем газоснабжения , что является обязательным требованием действующего законодательства.

Для справок обращайтесь в контактный центр «Газсети» в Волынской области.

Напомним, график отключения газа в Волынской области публикуется раньше времени, чтобы жители могли подготовиться к временным неудобствам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения