Місцеві мешканці повинні бути готові до графіка відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Дніпропетровській області вже затверджено, і жителів просять поставитися до ситуації з розумінням, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій філії "Газмереж", причина полягає у запланованих ремонтних роботах. Газовики запевняють, що обмеження тимчасові і допоможуть уникнути більших проблем у майбутньому.

Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Дніпропетровській області охоплює як окремі адреси у самому Дніпрі, так і цілий перелік вулиць у селі Волоське. У більшості випадків йдеться про профілактичне обслуговування, яке дає змогу підтримувати мережі в безпечному та справному стані.

Фахівці почали роботи ще в кінці цього місяця і продовжать їх у наступному. Так, у селі Волоське без газопостачання залишаться жителі вулиць Будівельників, Вадима Матросова, Верлата, Верхня, Героїв Чорнобиля, Горіхова, Дальня, Звивиста, Зелена, Квіткова, Крутогірна.

До цього списку також входять: Малинова, Межова, Молодіжна, Мостова, Набережна, Наддніпрянська, Насосна, Нова, Паркова, Поштова, Радісна, Садова, Сонячна, Старо-Волоська, Теплична, Тиха, Тополина, Центральна, Шоферська, Ясна, а також ділянки, де розташовані садові товариства «Глорія», «Зоря» та «Славутич».

Вимкнення блакитного палива в цих районах триває ще з 23 числа і продовжиться до кінця місяця. Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Дніпропетровській області передбачає обмеження і у Дніпрі, які стартують з 1 числа.

У цей день без блакитного палива залишиться четвертий під’їзд будинку на Калиновій,82. А вже у четвер плануються значні обмеження на Парковій: під тимчасові незручності потраплять будинки під номерами 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, 25 та 29.

Н ту ж дату заплановані роботи на Слобожанській, де блакитне паливо тимчасово зникне у будинках 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 та 24.

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