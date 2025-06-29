Местные жители должны быть готовы к графику отключения газа в неделю с 30 июня по 6 июля в Днепропетровской области.

График отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля в Днепропетровской области уже утвержден, и жителей просят отнестись к ситуации с пониманием, сообщает Politeka.

Как информируют в местном филиале "Газсетей", причина заключается в запланированных ремонтных работах. Газовики уверяют, что ограничения временны и помогут избежать больших проблем в будущем.

График отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля в Днепропетровской области охватывает как отдельные адреса в самом Днепре, так и целый перечень улиц в селе Волосское. В большинстве случаев речь идет о профилактическом обслуживании, позволяющем поддерживать сети в безопасном и исправном состоянии.

Специалисты начали работы еще в конце этого месяца и продолжат их в следующем. Так, в селе Волосское без газоснабжения останутся жители улиц Строителей, Вадима Матросова, Верлата, Верхняя, Героев Чернобыля, Орехова, Дальняя, Извилистая, Зеленая, Цветочная, Крутогорная.

В этот список также входят: Малиновая, Межевая, Молодежная, Мостовая, Набережная, Приднепровская, Насосная, Новая, Парковая, Почтовая, Радостная, Садовая, Солнечная, Старо-Волосская, Тепличная, Тихая, Тополина, Центральная, Шоферская, Ясна, а также участки, где расположены "Славутич".

Остановка подачи голубого топлива в этих районах продолжается еще с 23 числа и продлится до конца месяца. График отключения газа в неделю с 30 июня по 6 июля в Днепропетровской области предусматривает ограничения и в Днепре, которые стартуют с 1 числа.

В этот день без голубого топлива останется четвертый подъезд дома на Калиновой,82. А уже в четверг планируются значительные ограничения на Парковой: во временные неудобства попадут дома под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, 25 и 29.

Н ту же дату запланированы работы на Слобожанской, где голубое топливо временно исчезнет в домах 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24.

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