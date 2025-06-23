Скороходівська селищна рада інформує про графіки відключення світла в Полтавській області, передає Politeka.

Це відбудеться у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на мережах АТ «Полтаваобленерго». Тимчасові перебої в електропостачанні заплановані на 24 та 25 червня 2025 року. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності та безпеки електропостачання у населених пунктах громади.

24 червня ремонтні роботи відбуватимуться з 08:00 до 17:00, в деяких населених пунктах – до 16:00. Відключення електроенергії торкнуться смт Скороходове (вул. Затишна, Магістральна, Стрілецька), сіл Филенкове, Козаче, Петрівка та Трудолюбівка. Роботи включають капітальний ремонт за річною програмою ОСР, приєднання до електричних мереж, а також розчищення трас ліній електропередач.

Наступного дня, 25 червня, можливі подальші графіки з 08:00 до 17:00 у смт Скороходове, селах Филенкове, Трудолюбівка, Козаче, Петрівка, а також у місті Полтава, Сем’янівці, Терентіївці, Тернівщині та Яциновій Слобідці. Повний перелік вулиць та причин відключень доступний на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго».

АТ «Полтаваобленерго» просить мешканців врахувати графіки відключення світла в Полтавській області, завчасно підготуватися до тимчасових незручностей та планувати використання електроприладів з урахуванням ремонту. Зокрема варто подбати про зарядку гаджетів, аби уникнути проблем, які можуть виникнути за відсутності світла.

Проведення профілактичних заходів гарантує безперебійну роботу електромереж і покращить якість електропостачання у громадах.