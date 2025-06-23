Скороходовский поссовет информирует о графиках отключения света в Полтавской области, передает Politeka.

Это произойдет в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях ОАО «Полтаваоблэнерго». Временные перебои в электроснабжении намечены на 24 и 25 июня 2025 года. Эти меры направлены на повышение надежности и безопасности электроснабжения в населенных пунктах.

24 июня ремонтные работы будут проходить с 08:00 до 17:00, в некоторых населенных пунктах – до 16:00. Отключения электроэнергии коснутся пгт Скороходово (ул. Уютная, Магистральная, Стрелецкая), сел Филенково, Казачье, Петровка и Трудолюбовка. Работы включают капитальный ремонт по годовой программе ОСР, присоединение к электрическим сетям, а также расчистку трасс линий электропередач.

На следующий день, 25 июня, возможны дальнейшие графики с 08:00 до 17:00 в пгт Скороходово, селах Филенково, Трудолюбовка, Казачье, Петровка, а также в Полтаве, Семьяновке, Терентьевке, Терновщине и Яциновой Слободке. Полный список улиц и причин отключений доступен на официальном сайте АО «Полтаваоблэнерго».

АО «Полтаваоблэнерго» просит жителей учесть графики отключения света в Полтавской области, заранее подготовиться к временным неудобствам и планировать использование электроприборов с учетом ремонта. В частности, стоит позаботиться о зарядке гаджетов, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть при отсутствии света.

Проведение профилактических мероприятий гарантирует бесперебойную работу электросетей и улучшит качество электроснабжения в общинах.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.