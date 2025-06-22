Графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня в Одеській області, за словами енергетиків, є необхідним кроком.

Графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня в Одеській області пов’язане з проведенням планових профілактичних робіт компанією АТ «ДТЕК Одеські електромережі», повідомляє Politeka.

Роботи мають на меті підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в мережах. Тимчасові відключення торкнуться жителів одразу двох громад — Чорноморської та Южненської, що входять до складу Одеського району.

У Чорноморській міській територіальній громаді електропостачання буде призупинене 23 червня. З 08:00 до 20:00 світла не буде в селі Малодолинське.

Під графік потрапляють десятки вулиць, серед яких Будівельна, Вишнева, Вознесенська, Миру, Набережна, Незалежності, Шевченка, а також численні провулки. У місті Чорноморськ світла не буде на вулицях 1-го Травня, Захисників України та на проспекті Миру — з 08:00 до 18:00 того ж дня.

У Южненській громаді профілактичні відключення заплановані на 24 червня. Без електропостачання з 08:00 до 20:00 залишаться мешканці смт Нові Білярі та села Григорівка. Графік стосуватиметься вулиці Чорноморської.

Графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня в Одеській області, за словами енергетиків, є необхідним кроком для збереження стабільної роботи системи в пікові періоди навантаження.

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь підготуватися до перебоїв з електроенергією. Зокрема, рекомендують зарядити мобільні пристрої, перевірити функціонування автономних джерел живлення та забезпечити доступ до води.

Також варто стежити за оновленнями на офіційному сайті та не наближатися до місць проведення робіт задля особистої безпеки.

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