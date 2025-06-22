Графики отключения света на неделю 23-29 июня в Одесской области, по словам энергетиков, являются необходимым шагом.

Графики отключения света на неделю 23-29 июня в Одесской области связаны с проведением плановых профилактических работ компанией АО «ДТЭК Одесские электросети», сообщает Politeka.

Работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предупреждение аварий в сетях. Временные отключения коснутся жителей сразу двух общин – Черноморской и Южненской, входящих в состав Одесского района.

В Черноморском городском территориальном сообществе электроснабжение будет приостановлено 23 июня. С 08:00 до 20:00 свет не будет в селе Малодолинское.

Под график попадают десятки улиц, среди которых Строительная, Вишневая, Вознесенская, Мира, Набережная, Независимости, Шевченко, а также многочисленные переулки. В городе Черноморск света не будет на улицах 1 Мая, Защитников Украины и на проспекте Мира - с 08:00 до 18:00 того же дня.

В Южной общине профилактические отключения запланированы на 24 июня. Без электроснабжения с 08:00 до 20:00 останутся жители пгт Новые Беляри и села Григоровка. График будет касаться улицы Черноморской.

Графики отключения света на неделю 23-29 июня в Одесской области, по словам энергетиков, необходимый шаг для сохранения стабильной работы системы в пиковые периоды нагрузки.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к перебоям с электроэнергией. В частности, рекомендуется зарядить мобильные устройства, проверить функционирование автономных источников питания и обеспечить доступ к воде.

Также следует следить за обновлениями на официальном сайте и не приближаться к местам проведения работ по личной безопасности.

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