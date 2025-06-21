Подорожчання проїзду в Сумській області відчули мешканці обласного центру, адже у Сумах переглянули тарифи на міський електротранспорт і автобуси загального користування, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили 8 жовтня на засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради.

Нові тарифи стосуються послуг, які надає КП СМР «Електроавтотранс». Так, вартість одного пасажироперевезення в міському електротранспорті тепер становить 6 гривень, стільки ж коштує поїздка автобусом. Запроваджено також оновлену систему проїзних квитків — як для громадян, так і для підприємств.

Зокрема, проїзний квиток на 5 робочих днів (20 поїздок) коштує 120 гривень. Місячний проїзний на 40 поїздок обійдеться у 240 гривень. Студенти та учні профтехзакладів можуть придбати пільгові квитки за половину вартості — 120 грн. Почесні донори сплачуватимуть 270 гривень за місячний квиток, що дозволяє їздити 45 разів.

Для школярів 1–11 класів зберігається право на пільговий проїзд — 100% знижка як у тролейбусах, так і на автобусних маршрутах. Також введено комбінований місячний проїзний — 25 поїздок на електротранспорті та 35 на автобусі — за ціною 360 грн.

У міськраді пояснюють, що коригування тарифів зумовлене зростанням витрат на обслуговування транспорту та необхідністю утримання якісного рівня обслуговування пасажирів. Місто також працює над впровадженням нових електронних сервісів для спрощення оплати проїзду та контролю за пасажиропотоком.

Мешканцям радять уважно ознайомитися з новими умовами подорожчання проїзду в Сумській області, аби скористатися найбільш вигідним для себе варіантом оплати.

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