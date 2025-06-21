Подорожание проезда в Сумской области почувствовали жители областного центра, ведь в Сумах были пересмотрены тарифы на городской электротранспорт и автобусы общего пользования, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято 8 октября на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.

Новые тарифы касаются услуг, предоставляемых КП СМР «Электроавтотранс». Стоимость одного пассажироперевозки в городском электротранспорте теперь составляет 6 гривен, столько же стоит поездка автобусом. Введена также обновленная система проездных билетов — как для граждан, так и для предприятий.

В частности, проездной билет на 5 рабочих дней (20 поездок) стоит 120 гривен. Месячный проездной на 40 поездок обойдется в 240 гривен. Студенты и учащиеся профтехучреждений могут приобрести льготные билеты за половину стоимости - 120 грн. Почетные доноры будут платить 270 гривен за месячный билет, что позволяет ездить 45 раз.

Для школьников 1–11 классов сохраняется право на льготный проезд – 100% скидка как в троллейбусах, так и на автобусных маршрутах. Также введен комбинированный месячный проездной – 25 поездок на электротранспорте и 35 на автобусе – по цене 360 грн.

В горсовете объясняют, что корректировка тарифов обусловлена ​​ростом расходов на обслуживание транспорта и необходимостью удержания качественного уровня обслуживания пассажиров. Город также работает над внедрением новых электронных сервисов для упрощения оплаты проезда и контроля пассажиропотока.

Жителям советуют внимательно ознакомиться с новыми условиями подорожания проезда в Сумской области, чтобы воспользоваться наиболее выгодным для себя вариантом оплаты.

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