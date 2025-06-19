Графіки відключення світла в Запоріжжі пов’язані з проведенням ремонтних робіт на електрообладнанні для забезпечення надійності та безперебійності електропостачання, повідомляє Politeka.

У місті Запоріжжя тимчасово не буде електроенергії на вулиці Яворницького, зокрема за адресами: 3, 5, 5б, 5б (другий будинок з таким номером), 35. Запланована відсутність електрики з 09:00 до 16:00. Причина – проведення необхідних ремонтних робіт на електрообладнанні, які дозволять покращити якість подачі електроенергії.

У смт Кушугум також відбудуться планові вимкнення з 09:00 до 17:00 за адресами: вулиця Сміжна, будинки 1-24 включно. Тут фахівці працюватимуть над ремонтом електрообладнання, щоб усунути можливі технічні неполадки та попередити аварії.

У селі Новоолександрівка відключення електропостачання відбудеться з 09:00 до 16:00 на вулиці Центральній за адресами: 53/5, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 61, 65, 67, 69, 71, 71/5, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 113а, 115, 115а, 117, 120, 121а, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130. Це планове знеструмлення пов’язане з ремонтом електрообладнання для підвищення стабільності роботи мережі.

Графіки відключення світла в Запоріжжі сформовані з урахуванням необхідності виконання ремонтних робіт на електромережах, що дозволить підвищити якість обслуговування споживачів. Енергетики просять жителів міста та прилеглих населених пунктів заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Рекомендується перевірити заряд мобільних пристроїв, заздалегідь підготувати запасні джерела освітлення та електроприладів. Офіційні джерела інформуватимуть про будь-які зміни.

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