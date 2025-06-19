Графики отключения света в Запорожье связаны с проведением ремонтных работ на электрооборудовании для обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения, сообщает Politeka.

В Запорожье временно не будет электроэнергии на улице Яворницкого, в частности по адресам: 3, 5, 5б, 5б (второй дом с таким номером), 35. Запланировано отсутствие электричества с 09:00 до 16:00. Причина – проведение необходимых ремонтных работ на электрооборудовании, позволяющих улучшить качество подачи электроэнергии.

В пгт Кушугум также состоятся плановые отключения с 09:00 до 17:00 по адресу: улица Смежная, дома 1-24 включительно. Здесь специалисты будут работать над ремонтом электрооборудования, чтобы устранить возможные технические неполадки и предотвратить аварии.

В селе Новоалександровка отключение электроснабжения произойдет с 09:00 до 16:00 на улице Центральной по адресам: 53/5, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 61, 65, 67, 79, 7 83, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 113а, 115, 115а, 117, 120, 121 128, 129, 130. Это плановое обесточивание связано с ремонтом электрооборудования для повышения стабильности работы сети.

Графики отключения света в Запорожье сформированы с учетом необходимости выполнения ремонтных работ на электросетях, что позволит повысить качество обслуживания потребителей. Энергетики просят жителей города и близлежащих населенных пунктов заранее подготовиться к временным неудобствам.

Рекомендуется проверить заряд мобильных устройств, предварительно подготовить запасные источники освещения и электроприборы. Официальные источники будут информировать о любых изменениях.

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