Відключення світла в Київській області є прогнозованими, тож жителів закликають завчасно зарядити мобільні пристрої, павербанки та зробити запас води.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» ініціює відключення світла в Київській області 19 червня, повідомляє Politeka.

У проміжку з 08:30 до 19:00 будуть проводитися профілактичні роботи, що супроводжуватимуться тимчасовим знеструмленням ряду населених пунктів.

Зокрема, без електропостачання залишаться:

с. Ясногородка – вул. Соборна, Колективна;

– вул. Соборна, Колективна; с. Толокунь – вул. Набережна;

с. Сухолуччя – вул. Миру, Травнева, Садова.

Крім того, профілактичні роботи триватимуть і в селі Немишаєве Бучанського району, де також планується знеструмлення у четвер, 19 червня, з 08:30 до 16:30. У цей час будуть тимчасово відключені водонапірні вежі, що призведе до припинення водопостачання. КП «Микуличі» заздалегідь попереджає мешканців про можливі незручності.

Відключення світла в Київській області є прогнозованими, тож жителів закликають завчасно зарядити мобільні пристрої, павербанки та зробити запас води, якщо її подача залежить від електричних насосів.

Інформацію про заплановані роботи ДТЕК передає до місцевих органів влади заздалегідь, аби мешканці мали змогу підготуватися.

Фахівці ДТЕК запевняють, що всі роботи проводяться з дотриманням технічних норм та будуть завершені у найкоротші терміни.

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей задля стабільного функціонування мереж у майбутньому.

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