Отключение света в Киевской области прогнозируемо, поэтому жителей призывают заранее зарядить мобильные устройства, павербанки и сделать запас воды.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» инициирует отключение света в Киевской области 19 июня, сообщает Politeka.

В промежутке с 08:30 до 19:00 будут проводиться профилактические работы, сопровождающиеся временным обесточиванием ряда населенных пунктов.

В частности, без электроснабжения останутся:

с. Ясногородка – ул. Соборная, Коллективная;

– ул. Соборная, Коллективная; с. Толокунь – ул. Набережная;

с.Сухолучье – ул.Мира, Майская, Садовая.

Кроме того, профилактические работы будут продолжаться и в селе Немышаево Бучанского района , где также планируется обесточивание в четверг, 19 июня, с 08:30 до 16:30 . В настоящее время будут временно отключены водонапорные башни, что приведет к прекращению водоснабжения. КП «Микуличи» заранее предупреждает жителей о возможных неудобствах.

Отключение света в Киевской области прогнозируемо, поэтому жителей призывают заранее зарядить мобильные устройства, павербанки и сделать запас воды, если ее подача зависит от электрических насосов.

Информацию о запланированных работах ДТЭК передает в местные органы власти заранее, чтобы жители имели возможность подготовиться.

Специалисты ДТЭК уверяют, что все работы проводятся с соблюдением технических норм и будут завершены в кратчайшие сроки.

Жителей просят отнестись с пониманием временных неудобств для стабильного функционирования сетей в будущем.

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