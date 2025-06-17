У «Київавтодорі» вибачаються за тимчасові незручності, обмеження руху транспорту в Києві та закликають водіїв і пішоходів завчасно враховувати зміни

Обмеження руху транспорту в Києві носитеме тимчасовий характер та діятиме лише на окремих ділянках доріг української столиці, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті КМДА.

Із 18 червня до 31 грудня частково обмежать рух транспорту в Києві на шляхопроводі, що перетинає вулиці Михайла Бойчука та Саперно-Слобідську. Зміни пов’язані з проведенням протиаварійних робіт, які виконуватиме КП «Київавтошляхміст». Ремонтні заходи заплановані у два етапи:

Перший етап передбачає перекриття частини другої та третьої смуг пересування з обох боків шляхопроводу;

Другий етап — обмеження стосуватимуться другої та першої смуг руху також із обох сторін.

Окрім того, роботи проводитимуть і на пішохідних ділянках шляхопроводу, тому можливі ускладнення й для пішоходів. У «Київавтодорі» вибачаються за тимчасові незручності, обмеження руху транспорту в Києві та закликають водіїв і пішоходів завчасно враховувати зміни у русі під час планування маршруту.

Крім цього, зміни діють й на інших вулицях української столиці. Так, до 10 жовтня на вулиці Драгоманова буде часткове перекриття дороги. Протягом цього періоду дорожники з КП ШЕУ Дарницького району здійснюватимуть капітальний ремонт дорожнього покриття на відрізку від вулиці Анни Ахматової до будинку №2 на вулиці Драгоманова.

У рамках ремонтних робіт заплановано оновлення асфальтобетонного покриття, ремонт тротуарів, заміну бортового каменю. Також на пішохідних переходах буде знижено бордюри та облаштовано тактильні елементи для зручності маломобільних громадян.

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