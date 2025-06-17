В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные неудобства, ограничения движения транспорта в Киеве и призывают водителей и пешеходов заранее учитывать изменения

Ограничение движения транспорта в Киеве будет носить временный характер и будет действовать только на отдельных участках дорог украинской столицы, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовали на сайте КГГА.

С 18 июня по 31 декабря частично ограничат движение транспорта в Киеве на путепроводе, который пересекает улицы Михаила Бойчука и Саперно-Слободскую. Изменения связаны с проведением противоаварийных работ, выполняемых КП «Киевавтодоргород». Ремонтные мероприятия запланированы в два этапа:

Первый этап предполагает перекрытие части второй и третьей полос передвижения по обе стороны путепровода;

Второй этап — ограничения будут касаться второй и первой полос передвижения с обеих сторон.

Кроме того, работы будут производить и на пешеходных участках путепровода, поэтому возможны осложнения и для пешеходов. В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные неудобства, ограничения движения транспорта в Киеве и призывают водителей и пешеходов заблаговременно учитывать изменения в движении при планировании маршрута.

Кроме того, изменения действуют и на других улицах украинской столицы. Так, до 10 октября по ул. Драгоманова будет частичное перекрытие дороги. В течение этого периода дорожники из КП ШЭУ Дарницкого района будут производить капитальный ремонт дорожного покрытия на отрезке от улицы Анны Ахматовой до дома №2 на улице Драгоманова.

В рамках ремонтных работ запланировано обновление асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, замену бортового камня. Также на пешеходных переходах будут снижены бордюры и обустроены тактильные элементы для удобства маломобильных граждан.

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