Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах програми Управління Верховного комісара ООН.

Фонд «Право на захист» розпочав реєстрацію громадян на отримання багатоцільової грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій українців у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосив пресцентр фонду у Telegram.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах програми Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Хто може претендувати:

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається лише двом категоріям осіб:

Внутрішньо переміщені особи, які змушені були залишити свої домівки через небезпеку, або ж повернулися додому не більше як пів року тому.

Громадяни, які повернулися з-за кордону до своїх колишніх місць проживання після вимушеного виїзду на початку повномасштабного вторгнення.

Важливо: кандидати не повинні були отримувати аналогічну допомогу від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.

«Особи, які вже отримували виплати як ВПО, але з моменту надання підтримки минуло більше трьох місяців, і які повернулися до постійного місця проживання в Україні чи з-за кордону, можуть подати заявку — за умови, що вони належать до вразливих категорій», — зазначають у повідомленні.

Подати заявку можуть громадяни, які:

мають складне матеріальне становище (доходи на одну особу в родині — менше 5 400 грн);

є неповною родиною, де один з батьків самостійно виховує неповнолітніх дітей або доглядає за людьми похилого віку;

проживають у домогосподарстві, яке очолює пенсіонер, що доглядає за дітьми до 18 років;

мають у родині осіб із тяжкими захворюваннями або інвалідністю (незалежно від групи).

Як зареєструватися

Зареєструватися на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі можна, заповнивши онлайн-форму, яка відкривається щопонеділка о 10:00.

Реєстрація здійснюється виключно за попереднім записом. Живої черги немає.

Отримати консультацію можна: в офісі фонду: вул. Незалежної України, 72 (у будні з 9:00 до 15:00);

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