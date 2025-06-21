Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках программы Управления Верховного комиссара ООН.

Фонд «Право на защиту» приступил к регистрации граждан на получение многоцелевой денежной помощи для пенсионеров и других категорий украинцев в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Об этом объявил пресс-центр фонда в Telegram.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках программы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Кто может претендовать:

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется только двум категориям:

Внутренне перемещенные лица, вынужденные были покинуть свои дома из-за опасности, или же вернулись домой не более полугода назад.

Граждане, вернувшиеся из-за границы в свои прежние места жительства после вынужденного выезда в начале полномасштабного вторжения.

Важно: кандидаты не должны получать аналогичную поддержку от международных организаций в течение последних трех месяцев.

«Лица, которые уже получали выплаты как ВПЛ, но с момента оказания поддержки прошло более трех месяцев, и вернувшиеся к постоянному месту жительства в Украине или из-за границы, могут подать заявку — при условии, что они относятся к уязвимым категориям», — отмечают в сообщении.

Подать заявку могут граждане, которые:

имеют сложное материальное положение (доходы на одного человека в семье — менее 5 400 грн);

является неполной семьей, где один из родителей самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей или ухаживает за пожилыми людьми;

проживают в домохозяйстве, возглавляемом пенсионером, ухаживающим за детьми до 18 лет;

имеют в семье лиц с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью (независимо от группы).

Как зарегистрироваться

Зарегистрироваться на получение денежной помощи для пенсионеров в Запорожье можно, заполнив онлайн-форму, которая открывается по понедельникам в 10:00.

Регистрация осуществляется исключительно по предварительной записи.

Получить консультацию можно: в офисе фонда:ул. Независимой Украины, 72 (в будни с 9:00 до 15:00);

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