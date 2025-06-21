Фонд «Право на защиту» приступил к регистрации граждан на получение многоцелевой денежной помощи для пенсионеров и других категорий украинцев в Запорожье, сообщает Politeka.net.
Об этом объявил пресс-центр фонда в Telegram.
Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках программы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Кто может претендовать:
Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется только двум категориям:
- Внутренне перемещенные лица, вынужденные были покинуть свои дома из-за опасности, или же вернулись домой не более полугода назад.
- Граждане, вернувшиеся из-за границы в свои прежние места жительства после вынужденного выезда в начале полномасштабного вторжения.
Важно: кандидаты не должны получать аналогичную поддержку от международных организаций в течение последних трех месяцев.
«Лица, которые уже получали выплаты как ВПЛ, но с момента оказания поддержки прошло более трех месяцев, и вернувшиеся к постоянному месту жительства в Украине или из-за границы, могут подать заявку — при условии, что они относятся к уязвимым категориям», — отмечают в сообщении.
Подать заявку могут граждане, которые:
имеют сложное материальное положение (доходы на одного человека в семье — менее 5 400 грн);
является неполной семьей, где один из родителей самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей или ухаживает за пожилыми людьми;
проживают в домохозяйстве, возглавляемом пенсионером, ухаживающим за детьми до 18 лет;
имеют в семье лиц с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью (независимо от группы).
Как зарегистрироваться
Зарегистрироваться на получение денежной помощи для пенсионеров в Запорожье можно, заполнив онлайн-форму, которая открывается по понедельникам в 10:00.
Регистрация осуществляется исключительно по предварительной записи.
Получить консультацию можно: в офисе фонда:ул. Независимой Украины, 72 (в будни с 9:00 до 15:00);
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