Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області та інших категорій українців надається у різному вигляді.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається на території Свято-Успенського кафедрального собору, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про підтримку, яка надається українцям.

Свято-Успенський кафедральний собор активно підтримує вимушено переміщених осіб та представників вразливих категорій населення завдяки волонтерській діяльності. При храмі діє відома волонтерська організація «Полтавський батальйон небайдужих», яка з 2014 року невтомно допомагає українським військовим у зоні АТО, а також опікується переселенцями та вразливими українцями.

Хоча собор не надає безпосередньо житло чи фінансову допомогу, він виступає важливим осередком гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області: тут організовують збір і розподіл необхідних речей, надають психологічну допомогу та іншу волонтерську підтримку через діяльність батальйону.

Пункт допомоги розташований біля Свято-Успенського кафедрального собору (м. Полтава, Соборний майдан, 1) — велика палатка, де щодня, без вихідних, з 9:00 до 17:00,

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області та інших категорій українців надається у вигляді одягу, взуття, дитячих візочків, продуктів та інших речей першої необхідності.

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