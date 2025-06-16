Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области и других категорий украинцев предоставляется в разном виде.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется на территории Свято-Успенского кафедрального собора, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о поддержке, оказываемой украинцам.

Свято-Успенский кафедральный собор активно поддерживает вынужденно перемещенных лиц и представителей уязвимых категорий населения благодаря волонтерской деятельности. При храме действует известная волонтерская организация «Полтавский батальон неравнодушных», которая с 2014 года без устали помогает украинским военным в зоне АТО, а также занимается переселенцами и уязвимыми украинцами.

Хотя собор не оказывает непосредственно жилье или финансовую выплату, он выступает важным центром гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтавской области: здесь организуют сбор и распределение необходимых вещей, оказывают психологическое содействие и другую волонтерскую поддержку через деятельность батальона.

Пункт помощи расположен возле Свято-Успенского кафедрального собора (г. Полтава, Соборная площадь, 1) — большая палатка, где каждый день, без выходных, с 9:00 до 17:00,

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области и других категорий украинцев предоставляется в виде одежды, обуви, детских колясок, продуктов и других вещей первой необходимости.

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