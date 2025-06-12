Відключення води в Чернігові є тимчасовим заходом, спрямованим на покращення якості водопостачання.

Відключення води в Чернігові заплановане на 13 червня через аварійно-ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП "Чернігівводоканал".

У зв’язку з необхідністю заміни кранів та засувок на водопровідних мережах у кількох районах міста буде тимчасово припинене водопостачання. Зокрема, з 09:00 до 12:00 без послуг залишаться мешканці приватних будинків по провулку Межовий: №2, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10. Причина — заміна крану на трубопроводі діаметром 50 мм за адресою Межовий, 4А.

У той же період — з 09:00 до 12:00 — буде відсутнє водопостачання у будинках по проспекту М. Грушевського (від №209 до №229), а також на вулиці Єфремова (від №1 до №29 і від №2 до №48). Тут проводитимуть роботи з заміни крану на трубі діаметром 100 мм біля будинку №227.

Найдовше без води будуть мешканці багатоповерхівки по вул. Елеваторна, 8 — з 09:00 до 17:00, у зв’язку з ремонтом засувок на водопроводі Ду=100 мм.

Відключення води в Чернігові є тимчасовим заходом, спрямованим на покращення якості водопостачання. КП "Чернігівводоканал" просить мешканців заздалегідь зробити для себе запас питної води.

У випадку змін у графіку відновлення водопостачання місцевих мешканців повідомлять додатково.

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