Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівцях стосується МКП «Чернівцітеплокомуненерго», зокрема цін на виробництво, транспортування та постачання тепла, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає МА АСС із посиланням на Чернівецьку міську раду.

У Департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівців пояснили, що коригування інвестиційної програми призвело до зниження економічно обґрунтованого тарифного плану. Водночас у проєкті рішення зазначено, що вводиться двоставкова ціна на теплову енергію для бюджетних установ та комерційних організацій.

Для населення ж вартість залишається незмінною із 2018 року, тому мешканці Чернівців не відчують підвищення цін на тепло найближчим часом. Таким чином, зміни торкнулися лише юридичних осіб, що користуються послугами «Чернівцітеплокомуненерго».

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівцях викликало широкий резонанс серед представників бізнесу та організацій, адже це вплине на їхні витрати у новому опалювальному сезоні. Однак для більшості жителів міста тарифи залишаються стабільними, що допоможе знизити фінансовий тиск на сімейні бюджети.