Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновцах касается МКП «Черновцытеплокоммунэнерго», в частности, цен на производство, транспортировку и поставку тепла, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет МА АСС со ссылкой на Черновицкий городской совет.

В Департаменте инфраструктуры и благоустройства Черновцов объяснили, что корректировка инвестиционной программы привела к снижению экономически обоснованного тарифного плана. В то же время в проекте решения указано, что вводится двухставочная цена на тепловую энергию для бюджетных учреждений и коммерческих организаций.

Для населения стоимость остается неизменной с 2018 года, поэтому жители Черновцов не ощутят повышение цен на тепло в ближайшее время. Таким образом, изменения коснулись только юридических лиц, пользующихся услугами «Черновцытеплокоммунэнерго».

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновцах вызвало широкий резонанс среди представителей бизнеса и организаций, это повлияет на их расходы в новом отопительном сезоне. Однако для большинства жителей города тарифы остаются стабильными, что поможет снизить финансовое давление на семейные бюджеты.