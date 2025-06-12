Отключение воды в Чернигове запланировано на 13 июня из-за аварийно-ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП "Черниговводоканал".

В связи с необходимостью замены кранов и задвижек на водопроводных сетях в нескольких районах города будет временно прекращено водоснабжение. В частности, с 09:00 до 12:00 без услуг останутся жители частных домов по переулку Межевой: №2, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10. Причина – замена крана на трубопроводе диаметром 50 мм по адресу Межевой, 4А.

В тот же период с 09:00 до 12:00 будет отсутствовать водоснабжение в домах по проспекту М. Грушевского (от №209 до №229), а также на улице Ефремова (от №1 до №29 и от №2 до №48). Здесь будут производиться работы по замене крана на трубе диаметром 100 мм возле дома №227.

Дольше всего без воды будут жители многоэтажки по ул. Элеваторная, 8 – с 09:00 до 17:00, в связи с ремонтом задвижек на водопроводе Ду=100 мм.

Отключение воды в Чернигове является временной мерой, направленной на улучшение качества водоснабжения. КП "Черниговводоканал" просит жителей заранее сделать для себя запас питьевой воды.

В случае изменений в графике восстановления водоснабжения местных жителей сообщат дополнительно.

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