Подорожчання проїзду стало однією з найобговорюваніших тем початку року в багатьох регіонах нашої країни, тож розповідаємо детальніше.

Люди із різних куточків України вже відчули, як подорожчання проїзду б'є по гаманцях, повідомляє Politeka.

В першу чергу, подорожчання проїзду вдарило по Київській, Львівській та Сумській областях. У Київській області, зокрема у Обухові та довколишніх селах, підняття цін відбулося ще 6 лютого.

Тут тариф на маршрутки ТОВ «Обухівтранс» тепер складає 70 гривень за поїздку з Українки чи Обухова до Видубичів. На міжміських маршрутах ціни також відчутно зросли. Наприклад, квиток із Долини до столиці тепер коштує 115, а з Обухова — 45.

Щодо Львівщини, то подорожчання проїзду тут торкнулося приміських та міжміських маршрутів, де тарифи зросли приблизно на 15–20 відсотків. Найдешевший квиток тепер стартує з 30 грн. Особливо гостро це відчули пасажири Кам’янка-Бузького та Стрийського напрямків. Поїздка із Жовтанців до Львова піднялася з 40 до 50.

На Сумщині також місцеві побачили різкий стрибок вартості квитків. У Глухові з 1 травня міська влада затвердила нові розцінки. В результаті на маршруті №6 від Шевченка до Путивльської доводиться платити 15, а для школярів встановили пільгову ціну у 10 грн. Такий же тариф діє на маршруті №8-П, що пролягає із Сліпорода до центру міста.

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