Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області доступна в різному вигляді.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області залишається доступною на кількох локаціях у Сумах, повідомляє Politeka.

Особи похилого віку, а також родини, які постраждали від бойових дій, можуть отримати необхідні речі — продукти харчування, одяг, взуття, засоби гігієни — абсолютно безкоштовно. Зокрема, допомогу надають як благодійні організації, так і державні структури.

У благодійному фонді Карітас Суми мешканці області можуть звернутися по гуманітарну допомогу.

Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (вул. Холодногірська, 41) також видає речі.

Управління соцзахисту населення Сумської міськради видає набори домогосподарствам, житло або майно яких постраждало від авіаударів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області також надається в Сумському гуманітарному штабі (вул. Воскресенська, 16, з 9:00 до 17:00) забезпечує продуктовими наборами пенсіонерів — мешканців Сумської громади.

Окрім цього, жителі Сумської міської територіальної громади можуть отримати продуктові набори.

Соціальні ініціативи спрямовані на підтримку найбільш вразливих категорій громадян у цей складний період.

Для отримання детальної інформації та консультацій звертайтесь безпосередньо до відповідної організації.

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