Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области доступна в разном виде.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области остается доступной на нескольких локациях в Сумах, сообщает Politeka.

Пожилые люди, а также семьи, пострадавшие от боевых действий, могут получить необходимые вещи — продукты питания, одежду, обувь, средства гигиены — абсолютно бесплатно. В частности, помощь оказывают как благотворительные организации, так и государственные структуры.

В благотворительном фонде Каритас Сумы жители области могут обратиться за гуманитарной помощью.

Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины (ул. Холодногорская, 41) также издает вещи.

Управление соцзащиты населения Сумского горсовета выдает наборы домохозяйствам, жилье или имущество которых пострадало от авиаударов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области также предоставляется в Сумском гуманитарном штабе (ул. Воскресенская, 16, с 9.00 до 17.00) обеспечивает продуктовыми наборами пенсионеров — жителей Сумской общины.

Кроме того, жители Сумской городской территориальной общины могут получить продуктовые наборы.

Социальные инициативы направлены на поддержание наиболее уязвимых категорий граждан в этот сложный период.

Для получения подробной информации и консультаций обращайтесь непосредственно в соответствующую организацию.

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