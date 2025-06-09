Відключення світла у Кіровоградській області є плановими та необхідними заходами для безпечної роботи енергосистеми.

Відключення світла у Кіровоградській області заплановано на 11червня 2025 року, повідомляє Politeka.

У рамках планових робіт буде тимчасово обмежено електропостачання на території Устинівської територіальної громади.

Відключення світла у Кіровоградській області пов’язане з проведенням технічного обслуговування ліній електропередач. Роботи триватимуть щоденно з 09:00 до 17:00.

Під тимчасове знеструмлення потраплять мешканці села Ганно-Леонтовичеве — на вулицях Горошанській, Миру, Мічуріна, Молодіжній, Набережній, Перемоги, Садовій, Степній та Шевченка.

Також електропостачання буде припинено у селі Костянтинівка (вул. П’ятихатська), селі Олександрівка (вул. Ахтівська, Гаркавого, Дружби, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Набережна) та у селі Переможне (вул. Верхня, Центральна, К.Маркса).

Окрім цього, знеструмлення очікують жителів сіл Седнівка (вул. Захисників України, Миру, Молодіжна, Річна, Садова, Степова, Шевченка, Шкільна, Ювілейна) і Селіванове (вул. Верхня, Нижня). Енергетики наголошують, що обмеження мають тимчасовий характер і спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

АТ «Кіровоградобленерго» просить вибачення за тимчасові незручності та дякує споживачам за розуміння. Повторно звертаємо увагу, що відключення світла у Кіровоградській області – планові та необхідні для безпечної роботи енергосистеми.

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