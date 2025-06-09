Отключение света в Кировоградской области является плановыми и необходимыми мерами для безопасной работы энергосистемы.

Отключение света в Кировоградской области намечено на 11 июня 2025 года, сообщает Politeka.

В рамках плановых работ будет временно ограничено электроснабжение на территории Устиновской территориальной громады.

Отключение света в Кировоградской области связано с техническим обслуживанием линий электропередач. Работы продлятся ежедневно с 09:00 до 17:00.

Во временное обесточивание попадут жители села Ганно-Леонтовичево - на улицах Горошанской, Мира, Мичурина, Молодежной, Набережной, Победы, Садовой, Степной и Шевченко.

Также электроснабжение будет прекращено в селе Константиновка (ул. Пятихатская), селе Александровка (ул. Ахтовская, Гаркавого, Дружбы, Леси Украинки, Мира, Молодежная, Набережная) и в селе Победное (ул. Верхняя, Центральная, К.Маркса).

Кроме этого, обесточивание ожидают жителей сел Седневка (ул. Защитников Украины, Мира, Молодежная, Речная, Садовая, Степная, Шевченко, Школьная, Юбилейная) и Селиваново (ул. Верхняя, Нижняя). Энергетики отмечают, что ограничения носят временный характер и направлены на повышение надежности электроснабжения.

АО «Кировоградоблэнерго» просит прощения за временные неудобства и благодарит потребителей за понимание. Повторно обращаем внимание на то, что отключение света в Кировоградской области – плановые и необходимые для безопасной работы энергосистемы.

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