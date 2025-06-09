Люди літнього віку, які не хочуть залишатися пасивними, мають можливість влаштуватися на роботу для пенсіонерів в Одесі.

Робота для пенсіонерів в Одесі відкрита для багатьох професій та напрямків, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів в Одесі може бути дуже різною і не завжди йдеться про важку фізичну працю.

До прикладу, є вакансія від компанії Global Tech Service. Їм потрібен технік-мерчендайзер, який має власне авто і готовий обслуговувати обладнання в магазинах та кіосках. Вони пропонують нормальний графік та готові платити від 30 тисяч.

Офіційне працевлаштування, пальне, амортизація авто та мобільний зв'язок оплачуються компанією. До того ж, є перспективи зростання по кар'єрних сходинках.

Ще один напрям, де робота для пенсіонерів в Одесі цілком реальна — автослюсар у Нерубайському. Власник невеликої СТО шукає людину досвідом. Але вища освіта тут зовсім не обов’язкова.

Якщо ви вмієте діагностувати поломки, ремонтувати машини й хочете працювати у стабільному темпі, ця вакансія саме для вас. Оплата на рівні 25–30 000, залежно від навантаження.

Окрім цього, у готельному комплексі в Кароліно-Бугазі шукають кухаря-універсала. Зарплата тутна рівні, до 28 тисяч, плюс безкоштовне житло та харчування. Виходити потрібно буде тиждень через тиждень. Якщо є досвід у гарячому чи холодному цеху, це тільки плюс. А якщо ні — готові навчити.

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