Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачена, якщо вони відповідають критеріям вразливості.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією Карітас Спес у вигляді безкоштовної медичної допомоги, повідомляє Politeka.net.

Про це організація оголосила на своїй сторінці в Телеграм.

Зокрема, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в рамках проєкту "Медичний харків amu". Мета проєкту полягає у наданні медикаментів загальної дії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачена, якщо вони відповідають критеріям вразливості:

інваліди 1 та 2 групи,

літні люди +85

лежачі хворі

одинокі люди похилого віку +75

Щоб до вас приїзав лікар з приводу консультації потрібно звернутись на гарячу лінію Карітас, яку ви зможете знайти за цим посиланням. Варто зазначити, що підтримка не надається, якщо ви отримували її протягом 2024 року.

Нагадаємо, що "Карітас" - це міжнародна мережа благодійних організацій, які надають підтримку та допомогу потребуючим, незалежно від їх віросповідання, національності або соціального статусу. В основному це організація, яка базується на християнських принципах милосердя та любові до ближнього.

Благодійна організація займається благодійністю, наданням допомоги, підтримкою розвитку громад.

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