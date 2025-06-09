Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією Карітас Спес у вигляді безкоштовної медичної допомоги, повідомляє Politeka.net.

Про це організація оголосила на своїй сторінці в Телеграм.

Зокрема, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в рамках проєкту "Медичний харків amu". Мета проєкту полягає у наданні медикаментів загальної дії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачена, якщо вони відповідають критеріям вразливості:

  • інваліди 1 та 2 групи,
  • літні люди +85
  • лежачі хворі
  • одинокі люди похилого віку +75

Щоб до вас приїзав лікар з приводу консультації потрібно звернутись на гарячу лінію Карітас, яку ви зможете знайти за цим посиланням. Варто зазначити, що підтримка не надається, якщо ви отримували її протягом 2024 року.

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Нагадаємо, що "Карітас" - це міжнародна мережа благодійних організацій, які надають підтримку та допомогу потребуючим, незалежно від їх віросповідання, національності або соціального статусу. В основному це організація, яка базується на християнських принципах милосердя та любові до ближнього.

Благодійна організація займається благодійністю, наданням допомоги, підтримкою розвитку громад.

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