Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывается благотворительной организацией Каритас Спес в виде бесплатной медицинской помощи, сообщает Politeka.net.
Об этом организация объявила на своей странице в Телеграмме.
В частности, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в рамках проекта "Медицинский харьков amu". Цель проекта состоит в предоставлении медикаментов общего действия.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена, если они отвечают критериям уязвимости:
- инвалиды 1 и 2 группы,
- пожилые люди +85
- лежачие больные
- одинокие пожилые люди +75
Чтобы к вам приезжал врач по поводу консультации, нужно обратиться на горячую линию Каритас, которую вы сможете найти по этой ссылке. Следует отметить, что поддержка не предоставляется, если вы ее получали в течение 2024 года.
Напомним, что "Каритас" – это международная сеть благотворительных фондов, оказывающих поддержку и содействие нуждающимся, независимо от их вероисповедания, национальности или социального статуса. В основном это организация, которая базируется на христианских принципах милосердия и любви к ближнему.
Благотворительная организация занимается благотворительностью, оказанием содействия, поддержкой развития общин.
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