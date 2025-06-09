Люди пожилого возраста, которые не хотят оставаться пассивными, могут устроиться на работу для пенсионеров в Одессе.

Работа для пенсионеров в Одессе открыта для многих профессий и направлений, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Одессе может быть очень разной и не всегда речь идет о тяжелом физическом труде.

К примеру, есть вакансия от компании Global Tech Service. Им нужен техник-мерчендайзер, имеющий собственное авто и готовый обслуживать оборудование в магазинах и киосках. Они предлагают нормальный график и готовы платить от 30 тысяч.

Официальное трудоустройство, горючее, амортизация авто и мобильная связь оплачиваются компанией. К тому же, есть перспективы роста по карьерным ступеням.

Еще одно направление, где работа для пенсионеров в Одессе вполне реальна – автослесарь в Нерубайском. Собственник небольшой СТО ищет человека опытом. Но высшее образование здесь совсем не обязательно.

Если вы умеете диагностировать поломки, ремонтировать машины и хотите работать в стабильном темпе, то эта вакансия именно для вас. Оплата на уровне 25–30 000 в зависимости от нагрузки.

Кроме этого, в гостиничном комплексе в Каролино-Бугаге ищут повара-универсала. Зарплата здесь на уровне, до 28 тысяч, плюс бесплатное жилье и питание. Выходить нужно будет неделю через неделю. Если есть опыт горячего или холодного цеха, это только плюс. А если нет – готовы научить.

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